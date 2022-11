Passaporto per la libertà | tutto sulla nuova serie di Canale 5

(Di domenica 27 novembre 2022) Ha debuttato pochi giorni fa super la, la produzione internazionale targata brasiliana che racconta la storia vera di Aracy de Carvalho, ribattezzata l’Angelo di Amburgo. Sfidando le regole della Germania nazista e l’antisemitismo brasiliano, da impiegata nel Consolato brasiliano nella città tedesca salvò centinaia di ebrei dall’Olocausto anche grazie alla complicità dell’amore della vita con João Guimarães Rosa, allora vice-console e poi uno dei più grandi scrittori brasiliani del Ventesimo secolo. Eccoquello che c'è da sapereminiin quattro puntate in onda il giovedì sera .per la, ladi5 È la storia avvincente ...

A Wimbledon ha infatti vinto il titolo una giocatrice nata e residente in Russia anche se,opportunità, dikazako, come Elena Rybakina. E in coppa Davis la Russia, campione uscente, è ...... forse ancheinvogliarli ad accettare la nazionale argentina, dato che hanno pure ilitaliano. Ma, dopo le convocazioni con l'Under 17 italiana, Valentìn accumula a giugno anche due ...Ha debuttato pochi giorni fa su Canale 5 Passaporto per la libertà, la produzione internazionale targata brasiliana che racconta la storia vera di Aracy de Carvalho, ribattezzata l’Angelo di Amburgo.L’Ufficio Passaporti della Questura di Bolzano ha 150 posti disponibili per la prenotazione nell’Agenda Passaporti online La Questura di Bolzano ha programmato un’apertura straordinaria dell’agenda pa ...