Calcio | Mondiali 2022 | Cristiano Ronaldo potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita | pronto un contratto da 215 milioni in tre anni

(Di domenica 27 novembre 2022) Il Mondiale è appena iniziato o quasi, masi è preso già la scena. Sia con il suo gol su rigore con il Ghana, che lo ha fatto entrare nella storia della Coppa del Mondo, andando a segno in cinque edizioni diverse, sia con la clamorosa notizia della rescissione dicon il Manchester United. Il capitano del Portogallo al momento è svincolato, un qualcosa di impensabile per un giocatore di questo calibro, che in questi giorni si sta giocando la competizione più importante per Nazionali. Si guarda già a gennaio, quando si tornerà a parlare di club: dove potrà andare a giocare il fenomeno ex Juventus? Difficile, ad oggi, immaginare una meta europea, visto il suo status e visto il suo stipendio. Molto più probabile un viaggio fuori porta, magari in: secondo quanto ...