Beach volley | World Tour 2022 Lupo Ranghieri | trionfo al debutto! Battuti Ranghieri Carambula nel primo derby in finale della storia

Leggi su oasport

(Di domenica 27 novembre 2022) Danieleed Enrico Rossi vincono lo storico Challenge di Torquay aggiudicandosi (2-0) ilindi un torneo dilivello contro. C’erano mille storie dietro a questo match tra i quattro protagonisti e si sono viste tutte nei 40 minuti di partita caratterizzato da tensione e qualche errore di troppo. Alla fine il muro di Enrico Rossi ha avuto la meglio su quello dima l’impressione è che, con tanto lavoro in più sulle gambe, sulle braccia e sulla tecnica, queste due coppie possano regalarsi ancora tante soddisfazioni. Si tratta del secondo successo azzurro in stagione in un torneo dilivello, dopo ...