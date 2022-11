“Meloni trema | pronti alla guerra” Striscioni e cori choc contro la premier

(Di sabato 26 novembre 2022) Nel pomeriggio di sabato è partito da Piazza della Repubblica il corteo, organizzato da ‘Non una di Meno'la violenza sulle donne, che è arrivato a piazza San Giovanni, passando per il quartiere Esquilino di Roma. In testa al corteo il camion della «Rivolta» e lo striscione delle attiviste ‘basta guerre sui nostri corpi'. C'era anche un grande striscione con scritto «vattene». E ragazze e ragazzi, presentimanifestazione, che cantano: «Governopreparati are, siamo libere di lottare». Tanti gli altri slogan, intonati durante la manifestazione,la presidente del Consiglio: «fascista, sei la prima della lista» e «amica del padrone, noi lottiamo per la rivoluzione». Sono state inoltre fermate e ...

Money.it

... in questo caso per la prima volta dico che sono d'accordo con, spero si possa tornare all'assistenza sociale' ha concluso Friedman. "Il ruolo di Berlusconi". Friedman contro Senaldi,lo ...leggi anche Legge di Bilancio, aumentano le tasse Come il governovuole far cassae i suoi alleati Gli ultimi sondaggi politici parlano chiaro: dopo l'exploit alle elezioni dello ... Salvini e Berlusconi contro Meloni: Forza Italia ribolle, il governo già trema Migliaia le partecipanti all’iniziativa promossa dall’associazione «Non una di meno». Tra gli slogan anche quelli per il diritto all’aborto. Polemica per gli striscioni e i cori contro la premier ...«Diciamo - dice Sileoni - che Giorgia Meloni sa di non avere molti margini di manovra e ... basata su una rigorosa analisi di sostenibilità». Roba da far tremare le vene ai polsi di un Paese che ha il ...