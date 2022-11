Jennifer Lopez torna sui social e annuncia nuovo album

(Di sabato 26 novembre 2022) (Adnkronos) – Dopo un misterioso oscuramento dei suoidurato qualche giorno,ad usarli perre il, ‘This is me… now’. Il titolo ricalca quello uscito esattamente vent’anni fa, ‘This is me… then’, nella clip che l’artista ha pubblicato su Instagram, non a caso infatti, si vede la copertina animata dell’del 2002 che per magia si trasforma in quella deldisco, mentredice: “Questa sono io allora, questa sono io ora”. ‘This is me… now’, secondo quanto riferito da JLo, “racconterà il viaggio emotivo, spirituale e psicologico” che la cantante e attrice ha “intrapreso negli ultimi due decenni”. “Con canzoni intime, riflessioni sulle esperienze del suo passato, ...

Jennifer Lopez torna con un nuovo disco: "This is Me...Now", il primo dal 2014. L'annuncio il giorno del 20esimo anniversario di "This is Me...Then".