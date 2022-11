“Calenda s’offre al Governo La Meloni pronta ad accoglierlo”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 26 novembre 2022) La manovra di Bilancio rischia di agitare le acque nella maggioranza e nell’opposizione. Berlusconi non nasconde la sua insoddisfazione, Salvini ha bisogno di una fetta di protagonismo per non farsi sfilare il partito. Mentrea Giorgiain attesa di ottenere qualcosa in cambio Pd e Movimento 5 Stelle sembrano non trovare intesa nemmeno nel comune disaccordo. Tutto questo mentre l’Italia si prepara a una stagione caldissima dal punto di vista sociale dopo una manovra che non affronta nessuno dei problemi che si proponeva di risolvere:insorgono i sindacati, alza la voce il mondo della scuola, rimane incagliata l’occupazione e rimangono i salari da fame. Ne abbiamo parlato – di questo e delle prossime elezioni regionali – con Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Sulla legge di Bilancio si stanno ...