Altra novità assoluta in Serie A | può succedere già nella sfida tra Inter e Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 26 novembre 2022)in arrivo per laA, dopo la notizia riguardante l’introduzione del maxi recupero nelle partite del campionato italiano, potrebbe esserci un altro cambiamento in corso d’opera per quanto riguarda il fuorigioco. Il Mondiale in Qatar si è reso protagonista anche per leproposte durante le partite, una su tutte è stata sicuramente quella del recupero assegnato dai direttori di gara durante i match. Scelta che verrà adottata anche inA. Un’potrà essere quella del fuorigioco semiautomatico, quest’ultima però è stata già introdotta ufficialmente in Champions League ed ilne sa qualcosa dalladi Anfield contro il Liverpool.partita tra Reds e azzurri infatti fu annullato un gol ad ...