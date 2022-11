LIVE Italia-Svizzera basket femminile | Qualificazioni Europei in DIRETTA | tra poco il via al match di Napoli

... l'Espresso e PropagandaAngelo Bonelli, il leader di Europa Verde, ammette di essere turbato: "C'è stata un'incapacità di selezione nella candidatura", ha dettointervistato da Repubblica....essersi aggiudicata il primo premio per la categoria 'Festival' del Bea - Best Event Awards... Il riconoscimento, assegnato mercoledi' 23 novembre a Roma durante laCommunication Week, in ...Oggi, mercoledì 23 novembre, alle ore 19:00 si gioca Italia-Svizzera, ultimo match valido per il round robin dei Campionati Europei 2022 di curling femminile in scena a Oesterlund (Svezia). Le… Leggi ...A due settimane dalla finale, arriva su Sky Uno e in streaming su NOW il Quinto Live Show di X Factor 2022. L'appuntamento è per Stasera alle 21.15. Verranno eliminati due concorrenti.