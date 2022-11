“Cacciatelo subito” GF Vip 7 | Edoardo Tavassi | polemica per nuovi insulti alla concorrente

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 22 novembre 2022) GF Vip 7, nuovacontrofinito nelle ore scorse nell’occhio del ciclone per le sue frasi su Oriana Marzoli. Frasi che avevano fatto infuriare i fan spagnoli e anche quelli italiani a giudicare dal tenore dei messaggi arrivati sulla pagina social del programma. Scrive un’utente: “Ma io non capisco una cosa…ma una persona può scegliere a chi piacere oppure deve buttarsi alle braccia di chiunque come faquando va nei reality con lo stesso copione purché respirino?? E poi incolpano Oriana dei reality ma li dentro non dovrebbe parlare nessuno perché tutti li hanno fatti”. “Ancheha fatto l’isola e punterà anche ad altro ed è palese…ci son persone che hanno fatto 2 volte questo reality…che cavoli di discorsi fanno?? Boh…poi che Oriana ha sbagliato nel dire quelle ...