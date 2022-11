Fiorentina | Barone ed Italiano mettono Gonzalez con le spalle al muro | che fare adesso con l'argentino?

Ieri blitz del dg a Coverciano Db Firenze 27/10/2019 - campionato di calcio serie A /- Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Rocco Commisso - JoeLaritiene ...In questa stagione, ladi Commisso e, in Lega, si è messa di traverso nell'evidenziare le attuali storture nel mondo del calcio. L'ultima, in ordine di tempo, quella discussa nell'...Con le dichiarazioni di Barone e Italiano di domenica scorsa, è venuto alla luce il caso riguardante l’attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez. Ma che tipo di scenari potrebbero esserci da qui a ...Tra i temi più caldi in casa Fiorentina adesso c’è senza ombra di dubbio la situazione, ed oseremo dire anche il futuro a Firenze, di Nicolas Gonzalez. L’’edizione odierna de La Nazione ha cercato di ...