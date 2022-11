Smog Roma – Fascia verde e misure di limitazione del traffico | ecco cosa cambierà ed a cosa andremo incontro

ha bisogno di abbassare i livelli di inquinamento, al via quindi il nuovo regolamento per la fascia verde e limitazioni al traffico nelle zone della Ztl via via crescenti, da gennaio 2023 al 2024,...... portare le Frecce nei collegamenti tra Palermo, Catania e, rafforzare i collegamenti in treno ... I porti vanno dotati di banchine elettrificate per liberare dallole comunità che lavorano all'...La Giunta di Roma Capitale ha approvato una delibera relativa alla ZTL Fascia Verde, con le nuove misure di limitazione permanenti, programmate ed emergenziali per la prevenzione e il contenimento del ...Roma ha bisogno di abbassare i livelli di inquinamento, al via quindi il nuovo regolamento per la fascia verde e limitazioni al traffico nelle zone della Ztl via via crescenti, da gennaio 2023 ...