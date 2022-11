Terremoto Marche oggi | Curcio | “Non si attende uno tsunami | per fortuna il sisma è stato in mare”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) ROMA – Ildi magnitudo 5.7 al largo delle coste delle“un evento importante” ma “non si registrano crolli”. Lo dice il capo della Protezione civile Fabrizio. E rassicura sull’eventualità di uno, pensiero questo che stava preoccupando e non poco gli abitanti della costa marchigiana: non è atteso uno, dice. L’evento è potenzialmente collegato ai terremoti che avvengono nelle zone costiere, ma in questo caso i parametri deldelle 7.07 dial largo di Fano sono bassi rispetto alla possibilità che si generi uno. Tutti i sistemi deputati al controllo, in ogni caso, sono allertati. “Primo dato positivo è che non si registrano crolli o situazioni di ...

Roma, 09 novembre 2022 "Ci siamo svegliati stamattina col tema, siamo in contatto con i sindaci e con amministratori regionali", le parole di Matteo Salvini all'assemblea nazionale di Confindustria Assoimmobiliare. / Fb SalviniAd affermarlo è Piero Farabollini, presidente dell'Ordine dei Geologi delle. "Questi fatti ci dicono, quindi, che considerata la zona in cui si è prodotto, è stato unmolto forte. "...“Siamo in presenza di una sequenza sismica. Quando c’è un cosiddetto mainshock come il terremoto di magnitudo 5.7 è statisticamente usuale che sia seguito da una serie di altre scosse”. A dirlo è il ...“Dai primi dati a nostra disposizione non risultano danni gravi in seguito al terremoto, ma ci sono sopralluoghi in corso nelle varie strutture pubbliche e private”. Lo ha detto il presidente della Re ...