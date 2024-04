Festa Inter - Zanetti ai tifosi | Abbiamo vinto grazie a voi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) "Siamo una grande famiglia, meritiamo questaperchéun campionatoa tutti voi che sempre ci avete sostenuto. Vi voglio bene, sempre forza: l'si ama sempre". Così il vicepresidente dell'ed ex capitano nerazzurro, Javier, dalla Terrazza 21 in piazza Duomo a Milano, rivolgendosi ai tantissimiisti che si sono radunati in attesa che laper il ventesimo Scudetto entri nel vivo con l'arrivo dei pullman scoperti della squadra.ha poi saltato con i fan al coro 'chi non salta rossonero è'.