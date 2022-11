Guerra in Ucraina | il ministero Difesa russo ordina ritiro da Kherson

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il ministro della, Serghei Shoigu, ha approvato la proposta del comandante delle forze russe in, generale Surovikin, di rischierare le truppe sulla riva sinistra del Dnepr per organizzare una nuova linea difensiva dopo la ritirata da. La decisione è stata presa perché sulla riva destra del fiume le forze russe rischiavano un isolamento totale e i civili rimasti erano a rischio per i bombardamenti ucraini. Lo riferisce l'agenzia russa Interfax.

RaiNews

, è morto Kyrill Stremousov, vicegovernatore filorusso di Kherson ' Kherson non può essere rifornito completamente. La Russia ha fatto tutto il possibile per garantire l'evacuazione ...Pubblicata la comunicazione sui concimi chimici, i cui costi sono aumentati in seguito allain. Le organizzazioni di settore temono distorsioni del ... Live guerra in Ucraina. Mosca ordina alle truppe di ritirarsi da Kherson, ma Kiev non si fida - Mattarella ad Amsterdam: l'orizzonte della sicurezza europea è fosco - Mattarella ad Amsterdam: l'orizzonte della sicurezza europea è fosco Amsterdam (Olanda), 9 nov. (LaPresse) - "La fermissima condanna dell'aggressione russa restituisce alla mente le parole di uno tra i più brillanti pensatori ...Amsterdam, 9 nov. (LaPresse) - "L'orizzonte della sicurezza nel nostro Continente appare oggi fosco. L'ingiustificabile e antistorica guerra di aggressione ...