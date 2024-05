Probabili formazioni Psg-Borussia Dortmund | semifinale ritorno Champions League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 4 maggio 2024) Ledi Psg-, match valido per ladidella. Appuntamento con la storia al Parco dei Principi, dove si sfidano i parigini e i tedeschi per approdare in finale. Si riparte dall’1-0 conquistato dai gialloneri all’andata, per questo i francesi sono chiamati alla rimonta se vogliono giocare l’1 giugno a Wembley per la seconda volta nella loro storia nell’atto conclusivo della competizione principale. Appuntamento fissato alle ore 21 di martedì 7 maggio, diretta tv su Sky Sport Uno e Canale 5, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Luis Enrique ed Edin Terzic. QUI PSG – Lucas Hernandez infortunato, lo rimpiazza Beraldo. Davanti ...