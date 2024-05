F1 - Sergio Perez | Peccato per il vi - recuperare su Leclerc era quasi impossibile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024)ha un sorriso tirato dopo aver centrato il terzo posto nella Sprint Race del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato della Florida la gara su distanza ridotta non ha visto protagonista il messicano che, dopo una partenza non impeccabile, ha pensato al sodo, ovvero conquistare il minimo sindacale, rappresentato dal podio. La Sprint Race sul tracciato della Florida ha visto il successo del solito Max Verstappen con 3.3 su Charles, quindi 5.0 proprio su. Quarta posizione per uno stoico Daniel Ricciardo a 14.9, quinto Carlos Sainz a 15.2, sesto Oscar Piastri a 15.7. Settima posizione per Nico Hulkenberg a 22.0, ottava per Yuki Tsunoda a 29.8, nono Pierre Gasly a 31.8 mentre completa la top10 Logan Sargeant a 34.3. Al termine ...