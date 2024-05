Fortitudo Bologna - c’è l’esordio ai playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024), 4 maggio 2024 – Prima sfidaper lache, domani pomeriggio alle 18 scende in campo al PalaDozza per affrontare Treviglio in gara 1 dei quarti di finale deigirone Argento.Chiusa la stagione regolare al secondo posto, i bolognesi hanno adesso davanti a loro in primo ostacolo nella corsa verso la promozione in serie A. Caja: “Abbiamo lavorato bene” “Abbiamo lavorato bene in queste due settimane – afferma coach Attilio Caja -. Non puoi per 9 mesi essere per sempre al top, ci sta che in certi momenti tu non possa performare al 100 per cento, ma sono ragazzi sopra la media per la mole di lavoro che stanno facendo. I ragazzi della panchina si sono meritati la mia fiducia e lo spazio che stanno avendo, sono sicuramente cresciuti con il passare dei mesi. Treviglio è una squadra profonda, ...