Auto fuori strada - 86enne muore a Pavullo

(Di sabato 4 maggio 2024) Modena, 4 maggio 2024 – Incidente mortale a Coscogno,, in Appennino. A perdere la vita è stato un uomo di 86 anni che era alla guida, mentre la moglie 79enne ha riportato gravi ferite, ma non è in pericolo di vita. La dinamica: la vettura condotta dal pensionato è uscita difinendo la propria corsa contro un albero. Sul posto gli operatori della polizia locale del Frignano e i sanitari del 118.