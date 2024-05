Luino - maxi-incidente tra 4 auto | una vola nel burrone Un morto e almeno tre feriti gravi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 4 maggio 2024) Tragedia nel pomeriggio di oggi, sabato 4 maggio, a, in provincia di Varese. A seguito di unche ha coinvolto quattrolungo la Strada Provinciale 61 per Cremenaga una persona è morta e tre sono rimaste gravemente ferite. Una di queste in particolari è in condizioni disperate, secondo quanto riporta Ansa. La dinamica dell’è attualmente in fase di ricostruzione. Si sa al momento che nello schianto, avvenuto attorno alle ore 15, una delleta giù per tre metri nelche costeggia la diga di Creva. Uno deipiùè rimasto incastrato nell’abitacolo della vettura caduta nel dirupo. Sarebbero sette nel complesso le persone rimaste coinvolte nel grave. Sul ...