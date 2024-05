Roma - insulti razzisti ad Abraham Karsdorp chiude l’account Instagram | Devi morire

Il 2-0 dell’Olimpico tra Roma e Bayer Leverkusen non lascia sperare bene per il ritorno della semifinale di Europa League. Eppure la Roma ha avuto diverse occasioni per raddrizzare la partita. L’ultima quasi al triplice fischio finale. Capita sulla testa di Tammy Abraham, tornato al gol contro il ... Continua a leggere>>

Dopo il ko interno contro il Bayer Leverkusen, che complica maledettamente le cose in Europa League per la Roma, si sono scatenati gli implacabili leoni da tastiera. Alcuni tifosi giallorossi che non hanno apprezzato le prestazioni di Rick Karsdorp e Tammy Abraham, protagonisti rispettivamente ... Continua a leggere>>