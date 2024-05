Giro d’Italia - Narvaez vince la prima tappa a Torino

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 4 maggio 2024) Vittoria in volata emaglia rosa per l'ecuadoriano Jhonatandella Ineos (Foto account Xd'Italia), che nelladeld'Italia, Venaria Reale-di 140 chilometri, ha preceduto in volata Schachmann e il grande favorito Pogacar, protagonista di un incredibile recupero nel finale. Quarto Baudin a 6 secondi, poi Conci a 10. Sesto Hermans, settimo Vansevenant, ottavo Tiberi, nono Valter, decimo Thomas.Persi tratta della seconda vittoria dialdella sua carriera. Il 27enne campione ecuadoriano è stato il solo a tenere la ruota di Tadej Pogacar sullo strappo di San Vito, che culminava a tre chilometri dal traguardo di Corso Moncalieri a. ...