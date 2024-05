Traffico Roma del 04-05-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 4 maggio 2024) Luceverdeancora trafficata la via Cassia con rallentamenti e code a tratti tra loggiato e Tomba di Nerone al momento nella norma la circolazione è lungo il raccordo anulare canzone Nella guida la polizia locale dici segnala un incidente con code lungo ponte Giuseppe Mazzini nei pressi del Lungotevere Gianicolense fino alle ore 21 di questa sera resta chiusa per una manifestazione nella carreggiata laterale di via Tiburtina in direzione centro tra via dei Durantini e via delle Cave di Pietralata presso il ponte della musica Armando Trovajoli si sta svolgendo un’iniziativa possibili difficoltà di circolazione al della Vittoria al Flaminio fino alle ore 19:30 in corso una processione con percorso su via di Tor Cervara Piazza De Cupis via di Tor Sapienza non si escludono rallentamenti anche sulle vie adiacenti deviazione per azioni nel trasporto ...