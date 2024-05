Paura a Borgarello - bambino schiacciato in casa da un pesante attrezzo da palestra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024)(Pavia), 4 maggio 2024 - E' rimastoin. Un infortunio domestico dalle conseguenze gravi per undi soli 11 anni. I soccorsi sono scattati nel pomeriggio di oggi, sabato 4 maggio, con i mezzi di Areu inviati in codice rosso per le condizioni preoccupanti del piccolo, rimastoda un mobile o da un arredo, forse un macchinario da. Nell'abitazione, in via Roma a, oltre ai soccorsi sanitari sono arrivati anche i carabinieri, della Compagnia di Pavia, per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità. Per fortuna le condizioni delsono poi risultate meno gravi di quanto si temesse dall'iniziale allarme, lanciato tempestivamente dai famigliari ...