F1 Gp Miami - Verstappen vince gara Sprint davanti a Leclerc e Perez

Il pilota della Red Bull partito dalla pole position e rimasto in testa dall'inizio alla fine della gara si è imposto sulla Ferrari di Leclerc e sul compagno di squadra Max Verstappen si aggiudica anche la gara Sprint del Gp di Miami di F1, la nona gara Sprint sulle 14 disputate. Il pilota della ... Continua a leggere>>

Era il favorito della vigilia, partiva dalla pole position e non ha deluso le attese. Max Verstappen domina dal primo all’ultimo giro la Gara Sprint del GP di Miami e si conferma il pilota da battere anche nel weekend del Gran Premio della Florida. Subito una safety car nelle fasi iniziali per una ... Continua a leggere>>

Sul circuito cittadino di Miami va in scena la seconda gara sprint dell’anno. Al via Max Verstappen scatta dalla prima casella e si difende aggressivamente da Charles Leclerc, mantenendosi in testa alla classifica. Dopo poche curve, viene esposta bandiera gialla e poi la Safety Car fa il suo ... Continua a leggere>>