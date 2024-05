F1 - Charles Leclerc | Ho spinto tant - Verstappen aveva più passo Ma il degrado è simile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024) Un ottimoha conquistato la seconda posizione in occasione della Sprint Race del GP di Miami, appuntamento numero sei del Mondiale 2024 di Formula 1. Una bella prova quella del monegasco, abile a raccogliere il massimo risultato possibile, cedendo ilsolo al solito Max. Nello specifico il pilota della Ferrari ha raccolto un gap di+3.371 rispetto al Campione del Mondo in carica, insilandolo alla prima curva 1 dopo una partenza super. Proprio su questo argomento si è concentratonell’intervista a caldo rilasciata al parco chiuso: “Sono partito bene, poi ero all’interno curva 1 e non ho voluto correre troppi rischi visto che ci sono ancora le qualifiche e la gara lunga: se avessi avuto un incidente magari non avrei potuto fare la qualifica più tardi – ha detto ...