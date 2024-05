Ucraina | Kiev - ' 6 feriti in attacco missilistico a Kharkiv'

(Di sabato 4 maggio 2024), 4 mag. (Adnkronos) - Sei persone sono rimaste ferite in seguito ad undelle forze armate russe contro un'impresa civile a. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione regionale Oleg Sinegubov, precisando su Telegram che "le vittime, fra cui 4 donne, sono tutte dipendenti dell'impresa".

(Adnkronos) – La Russia avanza e continuerà a compiere "significativi progressi tattici" nella guerra contro l' Ucraina . Kiev, che attende l'arrivo delle armi garantite dagli Usa, potrà pensare a "limitate operazioni di controffensiva alla fine del 2024 o all'inizio del 2025". E' l'Institute for the ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – La Russia avanza e continuerà a compiere “significativi progressi tattici” nella guerra contro l’ Ucraina . Kiev, che attende l’arrivo delle armi garantite dagli Usa, potrà pensare a “limitate operazioni di controffensiva alla fine del 2024 o all’inizio del 2025”. E’ l’Institute for ... Continua a leggere>>

Ucraina: Calenda, ‘Macron sbaglia, no a truppe Ue a kiev’ - Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Trovo sbagliate le parole di Macron, sia nel merito che nel metodo, quando afferma che, qualora un giorno il fronte in Ucraina dovesse crollare, non esclude la possibilità ... Continua a leggere>>

Ucraina, la ritirata di kiev: costruite fortificazioni dietro la linea del fronte. «Le linee difensive non esistono più» - L'affanno e la disfatta da una parte, la potenza crescente dall'altra. L'offensiva russa prende corpo e il fronte della guerra in Ucraina assume una piega preoccupante. Continua a leggere>>

Confronto di foto che mostrano ingenti danni in Crimea dopo l’attacco aereo - Home pagePoliticastava in piedi: 4 maggio 2024 alle 15:09da: Marco GableInsisteDivideUna visione ponderata della Crimea: il bombardamento di Dzhankoy ... Continua a leggere>>