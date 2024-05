GTWC Europe - Ferrari e Mercedes in pole a Brands Hatch Top10 sfiorata per Valentino Rossi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024) Ben Green (Emil Frey Racing#14) e Lucas Auer (Winward Racing Team MANN-FILTER#48) si impongono nelle qualifiche di, prima tappa del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup. Il britannico e l’austriaco svettano rispettivamente nella Q1 e nella Q2, discriminanti per la prima e la seconda corsa di domani. La Rossa ha preceduto di una manciata di millesimi l’Aston Martin #7 Comtoyou Racing di Mattia Drudi. Il campione in carica si è dovuto inchinare alla prima delle due296 GT3 targate Red Bull, il romagnolo scatterà domani davanti a Dries Vanthoor (WRT BMW #32), Tom Gamble (Garage 59 McLaren #159), Maro Engel (Winward Racing Team MANN-FILTER#48). L’ultimo pilota citato ha ceduto il volante a Lucas ...