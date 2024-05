Israele ultimatum a Hamas | accordo tra una settimana o attacco a Rafah

(Di sabato 4 maggio 2024) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha diramato un comunicato in cui intima ai negoziatori didi raggiungere uncon la delegazione diplomatica diper il rilascio dei rimanenti ostaggi ancora in vita entro una. Se questo termine non venisse rispettato, dice il capo del governo, l’Idf attaccherà la città dicon un’operazione di Terra.è l’ultima grande città della Striscia di Gaza a non essere ancora stata invasa dalle truppe di. Prima della guerra contava 170mila abitanti ma oggi vi si trovano circa 1,4 milioni di rifugiati. Nel frattempo la Turchia ha interrotto completamente gli scambi commerciali con. Una decisione confermata anche dal ministro degli esteri di Tel Aviv e che ...

Con il fiato sospeso per il cessate il fuoco in Medio Oriente. Alti funzionari israeliani hanno riferito che ci sono prime indicazioni secondo le quali Hamas accetterà di portare a termine la prima fase dell'accordo - il rilascio umanitario degli ostaggi - senza un impegno ufficiale da parte di ... Continua a leggere>>

Le indiscrezioni, molte anonime, sono circolate per tutta la giornata di sabato. Ma ciò che finora appare chiaro è che tra Hamas e Israele non si è ancora arrivati a un accordo per il cessate il fuoco . Secondo Haaretz l’intesa era già stata siglata grazie alle garanzie offerte dagli Stati Uniti, ... Continua a leggere>>

“hamas e israele vicini a un accordo”: spiragli per un cessate il fuoco in Medio Oriente - Lo scrive la testata israeliana Haaretz, citando fonti di stampa araba. Da stamani sono in corso colloqui in Egitto ... Continua a leggere>>

I mediatori di hamas aprono a un accordo: la cautela di israele - Dagli inviati palestinesi arrivati al Cairo trapela che «ci sono progressi significativi nei negoziati». Blinken: «Un attacco a Rafah causerebbe danni inaccettabili» ... Continua a leggere>>

israele ha distrutto l’ebraismo - La pervicace e totalitaria propaganda occidentale in difesa di israele non riesce a nascondere il salto nel buio compiuto dal governo di Netanyau, accusato di crimini di guerra, che in sette mesi ha ... Continua a leggere>>