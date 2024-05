Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 4 maggio 2024)DEL 4 MAGGIOORE 18.20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON RACORDO ANUALARE DOVE SEGNALIAMO DELLE CODE PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA SPOSTIAMOCI SULLA PRENESTINA DOVE TROVIAMO DELLE CODE A TRATTI TRA COLLE MONFORTANI E OSTERIA DELL’OSA NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E LAGHETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO DA LUNEDÌ 13 MAGGIO SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI RINNOVO DELLA LINEA AEREA SULLA METRE CON INTERVENTI COMPORTANO LA CHIUSURA ANTICIPATA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI DAI CAPOLINEA ALLE 21.00 IL SERVIZIO POI TERMINERA’, CON I BUS NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA INVECE IL SERVIZIO SARA’ REGOLARE SU ...