Marta e le molestie in bus | Fatevi sentire

(Di sabato 4 maggio 2024) TRASPORTO PUBBLICO. Dalla lettera di denuncia della ventenne è nata una campagna per la sicurezza sui mezzi. Oltre cinquemila visualizzazioni online in tre mesi. Presto nuovi vademecum e un form per le segnalazioni.

