Milano-Cortina | Andrea Varnier sarà l’ad | ecco chi è il manager proposto dal ministro dello Sport Abodi

(Di lunedì 7 novembre 2022) Veronese, 58 anni, una carriera professionale legata alla gestione di grandi eventiivi. Èil nome che ilproporrà alla presidente Meloni per ricoprire il ruolo di amministratore delegato delle olimpiadi invernali di2026.è unche da trent’anni si occupa di eventi internazionali. Nel 2001 si è avvicinato al mondo, diventando direttore immagine del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Torino 2006, per poi ottenere un ruolo come consulente del Cio per i Giochi di Pechino del 2008. Nel 2017 è diventato CEO di Filmmaster Events, l’agenzia internazionale ...

Sarà Andrea Varnier il nuovo amministratore delegato della fondazione Olimpiadi2026. Varnier è attualmente è ad di Costa Edutainment . Il suo nome era già comparso in una prima rosa di candidato per il posto ricoperto finora da Vincenzo Novari.'Ho cercato di concentrarmi sulla metodologia in attesa della nomina del nuovo amministratore delegato, con una condivisione totale ho cercato di individuare un profilo partendo dalle caratteristiche ...