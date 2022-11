«Altro che deviati | qui si fa cultura» Da Bologna a Napoli | gli spazi occupati che hanno prodotto talenti – L’inchiesta

Leggi su open.online

(Di giovedì 3 novembre 2022) Nelle ore in cui si discute animatamente del decreto anti-rave, tra rivendicazioni e richieste di rettifica di una norma giudicata da molti troppo interpretabile, abbiamo pensato di chiedere a qualcuno che glili vive e anima di raccontarci il suo punto di vista. Mentre il concetto dio occupato viene spesso collegato a droga e problemi di ordine pubblico, spesso si tralascia il ruolo centrale che gli edifici autogestitisvolto per launderground. Forte Prenestino, Leoncavallo, l’Officina 99, sono solo alcuni delle più storiche e famose culle di creatività. Non è un mistero che da quegli ambienti siano nati artisti come Zerocalcare, pionieri dell’hip hop italiano come gli Isola Posse All Stars, per finire con i più classici 99 Posse. Daa Roma, ...