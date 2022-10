Vacanze e bicicletta | sempre più persone scelgono il cicloturismo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)più italiani si appassionano allein bici. Come nel resto dell’Europa, anche nel nostro Paese i numeri delsono raddoppiati rispetto al periodo precedente alla pandemia. Oggi questo settore vale un giro d’affari di un miliardo di euro. A renderlo noto è il rapporto Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche)-Legambiente, presentato al Palazzo d’Avalons a Vasto in occasione del Bike Summit, evento che riunisce appassionati di, curato dal Gal “Costa dei Trabocchi”. Innanzitutto va fatta una distinzione tra il turista che considera la bici un elemento della vacanza (125 milioni di) da chi invece ha il ciclismo come motivazione principale. I dati dell’indagine Isnart prendono in considerazione solo questo secondo gruppo. Solo nel 2022 le strutture ...

Ferie esono ormai purtroppo un ricordo per tutti. Ogni stagione, però, ha peculiarità proprie. È ... Si può percorrere in auto ma anche in. Sempre in Francia, segnaliamo gli 800 km ...In particolare, si possono fare escursioni a piedi o ine anche apprezzare Bagni San ... Inoltre c'è la possibilità di alloggiare in una casae anche di stare a contatto con la natura ...Cicloturismo in crescita in Italia, come del resto in Europa. Raddoppiato rispetto al periodo pre-pandemia, a livello nazionale, il numero di quanti trascorrono una vacanza in bici, che hanno generato ...Dopo il trasferimento nel Berkshire, i tre royal baby si godono un meritato relax con mamma Kate e papà William nella natura. Tra marshmallow da arrostire e giri in bicicletta ...