Ersilia De Simone e Giovanni Ciardiello | Vivere Sani Si Può | il Bestseller su come riscoprire la propria vera essenza

(Di martedì 18 ottobre 2022) (Adnkronos) – Milano, 18.10.2022 – Essere consapevoli del proprio valore è qualcosa che può davvero fare la differenza nella vita di tutti i giorni. Peccato che molti di noi non stanno vivendo una quotidianità in linea con le proprie aspettative. La buona notizia, tuttavia, è che valorizzare il proprio potenziale interiore è possibile. Tutto sta nel seguire un percorso step-by-step finalizzato al raggiungimento di questo ambizioso obiettivo. Per tutte quelle persone che desideranola, esce oggi il libro diDeSI PUÒ.Prendersi Cura Di Sé Con Consapevolezza Seguendo I Percorsi Olistici Per Rinascere E ...

Agenzia ANSA

Per tutte quelle persone che desiderano riscoprire la propria vera essenza, esce oggi il libro diDee Giovanni Ciardiello "VIVERE SANI SI PUÒ. Come Prendersi Cura Di Sé Con ...Per tutte quelle persone che desiderano riscoprire la propria vera essenza, esce oggi il libro diDee Giovanni Ciardiello "VIVERE SANI SI PUÒ. Come Prendersi Cura Di Sé Con ... Ersilia De Simone e Giovanni Ciardiello lanciano il Bestseller “Vivere Sani Si Può” - Cultura (Adnkronos) - Milano, 18.10.2022 – Essere consapevoli del proprio valore è qualcosa che può davvero fare la differenza nella vita di tutti i giorni. Peccato che molti di noi non stanno vivendo una quo ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...