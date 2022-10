Gas | stop energia per trenta giorni nelle aziende | blocco possibile tra dicembre e febbraio | ecco il piano

... unito alla crisi dei prezzi folli dele a probabili razionamenti induce a pensare che la ... Manca un'altra variabile che può inficiare le speranze di una discesa rapida dell'inflazione, unoal ...Una trentina di giorni didella produzione causa razionamento dell' energia elettrica , tra dicembre e febbraio. È questo ... a causa del venir meno delrusso. Il piano è uno dei dossier sul ...Una trentina di giorni di stop della produzione causa razionamento dell'energia elettrica, tra dicembre e febbraio. È questo l'ordine di grandezza che troverà forma ...SAN BENEDETTO - Gas Plus ha presentato ricorso al Tar contro la negazione della proroga alla Via (valutazione di impatto ambientale) per l’impianto di stoccaggio alla Sentina.