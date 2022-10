Covid | Iss | nuovo balzo Rt a 1 | 30 da 1 | 18 Incidenza a 504 da 441

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Aumentano i pazientiricoverati nei reparti ospedalieri. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale infatti al ...

Indice di contagio in crescita, incidenza su e otto regioni a rischio alto . Il monitoraggio settimanale dell' Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sul Coronavirus in Italia ...Aumentano i pazientiricoverati nei reparti ospedalieri. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale infatti al ...