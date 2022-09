Il figlio di Marco Bellavia contro i gieffini che discriminano il papà (Di sabato 1 ottobre 2022) Negli ultimi tre giorni Marco Bellavia ha avuto un crollo psicologico ed ha anche chiesto supporto agli altri gieffini, che però l’hanno isolato e deriso (a parte poche eccezioni come Luca, Alberto e Antonella). Fuori dalla casa di Cinecittà Cristina d’Avena ha mandato un bel messaggio all’amico e lo stesso ha fatto il figlio di Marco Bellavia. Filippo Bellavia ha pubblicato una storia dedicata al suo papà. Il 15enne ha fatto i complimenti al padre ed ha criticato i vipponi che lo farebbero passare per quello che non è. Il messaggio del figlio di Marco Bellavia. “papà vola come una farfalla e pungi come un’ape. In questi anni mi hai insegnato ad essere un combattente, un guerriero, e ... Leggi su biccy (Di sabato 1 ottobre 2022) Negli ultimi tre giorniha avuto un crollo psicologico ed ha anche chiesto supporto agli altri, che però l’hanno isolato e deriso (a parte poche eccezioni come Luca, Alberto e Antonella). Fuori dalla casa di Cinecittà Cristina d’Avena ha mandato un bel messaggio all’amico e lo stesso ha fatto ildi. Filippoha pubblicato una storia dedicata al suo. Il 15enne ha fatto i complimenti al padre ed ha criticato i vipponi che lo farebbero passare per quello che non è. Il messaggio deldi. “vola come una farfalla e pungi come un’ape. In questi anni mi hai insegnato ad essere un combattente, un guerriero, e ...

Gio55981465 : RT @gattarainside: Piangendo tutte le lacrime dopo la storia del figlio di Marco. Mi dispiace sapere che deve vedere quello che subisce ogn… - heart_kandrakar : RT @Iperborea_: No aiuto, il figlio di Marco ha fatto una storia ?? #GFvip - deniseemuna : RT @Iperborea_: No aiuto, il figlio di Marco ha fatto una storia ?? #GFvip - BITCHYFit : Il figlio di Marco Bellavia contro i gieffini che discriminano il papà - bettypenky : RT @Iperborea_: No aiuto, il figlio di Marco ha fatto una storia ?? #GFvip -