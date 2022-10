Florida, l’uragano Ian ha lasciato lo Stato dopo aver ucciso 64 persone e causato decine di miliardi di danni. Ora è un ciclone (Di sabato 1 ottobre 2022) dopo aver devaStato Florida e South Carolina, l’uragano Ian prosegue la sua corsa in North Carolina e Virginia. Indebolito e declassificato a ciclone post-tropicale, si lascia alle spalle 64 morti e decine di miliardi di danni nella sola Florida. Complessivamente nei quattro Stati ci sono ancora 1,7 milioni di persone senza elettricità. L’ufficio meteo prevede che Ian creerà ancora condizioni pericolose nella zona degli Appalachi centrali e del Medio Atlantico. I grandi network Usa continuano a trasmettere le immagini della catastrofe, mentre il presidente americano Joe Biden ha avvisato che “ci vorranno mesi, anni per ricostruire in Florida quello che l’uragano ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022)devae South Carolina,Ian prosegue la sua corsa in North Carolina e Virginia. Indebolito e declassificato apost-tropicale, si lascia alle spalle 64 morti edidinella sola. Complessivamente nei quattro Stati ci sono ancora 1,7 milioni disenza elettricità. L’ufficio meteo prevede che Ian creerà ancora condizioni pericolose nella zona degli Appalachi centrali e del Medio Atlantico. I grandi network Usa continuano a trasmettere le immagini della catastrofe, mentre il presidente americano Joe Biden ha avvisato che “ci vorranno mesi, anni per ricostruire inquello cheha ...

