È il Napoli firmato Spalletti | il gruppo che prevale sulle individualità

(Di sabato 1 ottobre 2022) Ilfa sul serio: Torino battuto 3-1, venti punti dopo otto partite, primo posto in classifica. E i galloni di squadra che è impossibile non considerare tra le favorite per la conquista dello scudetto. Ha giocato tre partite senza Osimhen e le ha vinte tutte e tre. Oggi schiera Raspadori centravanti (sarebbe stata dura metterlo in panchina) e il rimpiazzo si chiama Simeone. Ilè molto forte. La squadra è stata costruita in maniera intelligente da De Laurentiis e Giuntoli,la fa giocare a tratti divinamente senza però essere troppo narcisa, e i calciatori sono consapevoli della loro forza e mentalmente sono all’altezza delle loro qualità tecniche. Il primo tempo, soprattutto i primi 35 minuti, è la carta d’identità del calcio preferito da Luciano. Ilesibisce ...