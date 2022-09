Laurea honoris causa a Federica Pellegrini: “La mia tesi di laurea sull’impatto del ciclo sulle atlete. Il professionismo se ne occupi” (Di venerdì 30 settembre 2022) “Il professionismo deve studiare il ciclo mestruale“. Era il 2018 quando per la prima volta Federica Pellegrini aveva parlato pubblicamente dell’impatto delle mestruazioni sulla carriera delle atlete professioniste. Arrivò quarta alle Olimpiadi brasiliane di Rio de Janeiro del 2016, partite con tutt’altri obiettivi. Due anni più tardi spiegò a tutti la ragione di quel fallimento. Aveva il ciclo, fu lei stessa ad ammetterlo: “L’ho calcolato malissimo e mi sono trovata a gareggiare in cattive condizioni fisiche. Non è una scusa, ma un errore”. Ora la campionessa del nuoto italiano ha deciso di abbattere “l’ultimo tabù nel mondo dello sport“, scegliendo questo tema come oggetto della tesi con cui diventa dottoressa in scienze motorie all’Università San Raffaele di Roma. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) “Ildeve studiare ilmestruale“. Era il 2018 quando per la prima voltaaveva parlato pubblicamente dell’impatto delle mestruazioni sulla carriera delleprofessioniste. Arrivò quarta alle Olimpiadi brasiliane di Rio de Janeiro del 2016, partite con tutt’altri obiettivi. Due anni più tardi spiegò a tutti la ragione di quel fallimento. Aveva il, fu lei stessa ad ammetterlo: “L’ho calcolato malissimo e mi sono trovata a gareggiare in cattive condizioni fisiche. Non è una scusa, ma un errore”. Ora la campionessa del nuoto italiano ha deciso di abbattere “l’ultimo tabù nel mondo dello sport“, scegliendo questo tema come oggetto dellacon cui diventa dottoressa in scienze motorie all’Università San Raffaele di Roma. ...

