Tensione Russia - Nato, aerei di Putin al confine con la Polonia: i jet italiani li intercettano. Cosa è successo (Di giovedì 29 settembre 2022) Due Eurofighter dell'Aeronautica Militare si sono alzati in volo giovedì pomeriggio per intercettare alcuni jet russi che si stavano avvicinando pericolosamente al confine con la Polonia . Le minacce ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 settembre 2022) Due Eurofighter dell'Aeronautica Militare si sono alzati in volo giovedì pomeriggio per intercettare alcuni jet russi che si stavano avvicinando pericolosamente alcon la. Le minacce ...

leggoit : Tensione Russia-Nato, aerei di Putin al confine con la Polonia: i jet italiani li intercettano. Cosa è successo - cmanara77 : RT @leggoit: #Russia, tensione altissima. L'ambasciata italiana ai connazionali: «Lasciate il Paese» - robreg1 : RT @leggoit: #Russia, tensione altissima. L'ambasciata italiana ai connazionali: «Lasciate il Paese» - leggoit : #Russia, tensione altissima. L'ambasciata italiana ai connazionali: «Lasciate il Paese» - marielSiviglia : RT @CellinoLuigi: 'L'Europa per nascere ha bisogno di una forte tensione russo-americana, e non della distensione, così come per consolidar… -