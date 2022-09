Schilirò: “Licenziata dalla Polizia per aver difeso la Carta” (Di giovedì 29 settembre 2022) “Dopo un anno di sospensione e di persecuzione con 7 procedimenti disciplinari, al quinto sono stata destituita! Licenziata per le mie dichiarazioni sul palco della manifestazione del 25 settembre 2021 e per tutte le mie successive dichiarazioni”. Lo scrive in un post su Facebook l’ormai ex vicequestore della Polizia, Nunzia Schilirò che un anno fa partecipò ad una manifestazione no vax a Roma contro il Green Pass. Licenziata, ha scritto, "per aver esercitato il diritto costituzionale previsto dall'articolo 21. Quale libertà di espressione esiste in Italia?”. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 29 settembre 2022) “Dopo un anno di sospensione e di persecuzione con 7 procedimenti disciplinari, al quinto sono stata destituita!per le mie dichiarazioni sul palco della manifestazione del 25 settembre 2021 e per tutte le mie successive dichiarazioni”. Lo scrive in un post su Facebook l’ormai ex vicequestore della, Nunziache un anno fa partecipò ad una manifestazione no vax a Roma contro il Green Pass., ha scritto, "peresercitato il diritto costituzionale previsto dall'articolo 21. Quale libertà di espressione esiste in Italia?”.

repubblica : No Green Pass, licenziata l'ex vice questora Nunzia Schilirò [a cura di Redazione Cronaca] - il_piccolo : L’ex vicequestore Schilirò schierata con i No Green Pass è stata licenziata dalla polizia - repubblica : No Green Pass, licenziata l'ex vice questora Nunzia Schilirò. Si era candidata con Italexit - CordelGiorno : L'annuncio sulla sua pagina Facebook: 'Cacciata dalla Polizia per aver difeso la Costituzione e la libertà degli it… - lasiciliait : La Polizia licenzia Nunzia Schilirò, la vice questora catanese no green pass e non vax -

Licenziata l'ex vice questora no - green pass Nunzia Schilirò licenziata 'Il 28 settembre 2022 - scrive Schilirò, che alle elezioni del 25 settembre era candidata al Senato ... al quinto sono stata destituita! Licenziata per le mie dichiarazioni sul palco della ... Roma, licenziata dalla polizia l'ex vice questore No Green pass Nunzia Alessandra Schilirò alle ultime elezioni si era candidata nelle file di Italexit, il movimento di Paragone che non ha superato lo sbarramento del ... 'Il 28 settembre 2022 - scrive, che alle elezioni del 25 settembre era candidata al Senato ... al quinto sono stata destituita!per le mie dichiarazioni sul palco della ...Nunzia Alessandraalle ultime elezioni si era candidata nelle file di Italexit, il movimento di Paragone che non ha superato lo sbarramento del ...