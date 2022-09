Cardinale: «Credo che il Milan sia un acquisto lungimirante, un gigante addormentato» (Di giovedì 29 settembre 2022) Il fondatore della RedBird che ha acquistato il Milan, Gerry Cardinale, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa durante la Leaders Week di Londra. Ha parlato del Milan, della ricerca effettuata in tutta Europa prima di scegliere proprio il club rossonero, di quanto crede nella possibilità di crescita del club. E anche di quanto la crescita del Milan possa giovare anche alla Serie A. “Il Milan è una delle cose più emozionanti che abbiamo fatto. RedBird ha studiato per cinque anni il calcio europeo, incontrando oltre duecento club in tutta Europa prima di scegliere il Milan. Credo sia un acquisto lungimirante, un gigante addormentato. Il nostro interesse per il club e il suo brand riguardava anche ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 settembre 2022) Il fondatore della RedBird che ha acquistato il, Gerry, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa durante la Leaders Week di Londra. Ha parlato del, della ricerca effettuata in tutta Europa prima di scegliere proprio il club rossonero, di quanto crede nella possibilità di crescita del club. E anche di quanto la crescita delpossa giovare anche alla Serie A. “Ilè una delle cose più emozionanti che abbiamo fatto. RedBird ha studiato per cinque anni il calcio europeo, incontrando oltre duecento club in tutta Europa prima di scegliere ilsia un, un. Il nostro interesse per il club e il suo brand riguardava anche ...

