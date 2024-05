Ecco le regole per la sicurezza sul lavoro E cosa rischia chi non le rispetta

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 7 maggio 2024) La recente tragedia che ha colpito Casteldaccia, nella quale cinque persone sono rimaste uccise e una sesta è stata ricoverata in gravi condizioni a causa dell’esalazione di un gas tossico sprigionato dai liquami di una fognatura, ha riaperto il dibattito pubblico sullasui luoghi di.Epifanio Alsazia, 71 anni; Ignazio Giordano, 57 anni; Giuseppe Miraglia, 47 anni; Roberto Raneri e Giuseppe La Barbera, 28 anni sono morti e secondo le prime indagini sembra che non indossassero le maschere di protezione necessarie per operare in un ambiente potenzialmente pericoloso come quello delle reti fognarie. Un fatto gravissimo che abbiamo analizzato con l’Avv. Cristina Mazzamauro, dello studio TONUCCI&PARTNER esperta di. «Ci sono delle figure obbligatorie per legge che devono controllare che nei luoghi di ...