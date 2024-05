Toti arrestato | le cene in barca con Spinelli e le pratiche da accelerare in cambio di fondi Ci sono le elezioni - serve una mano La Gip | Funzione pubblica svenduta

(Di martedì 7 maggio 2024) “Il 29 va la tua roba… ricordati che io sto aspettando anche una… eh? (…) Tanto domani va tutto eh? Va la proroga, però ti devo venire a trovare, che qua se no finiscono le. Ora finiamo ‘sta operazione qua poi ci vediamo per parlare di un po’ di robe… festeggiamo le Rinfuse…”. È il settembre 2021 e Giovanni, intercettato dalla Guardia di finanza, rammenta ad Aldoil finanziamento promesso indel rinnovo trentennale della concessione del Terminal Rinfuse, uno dei più importanti gate del porto di Genova. Il governatore della Liguria, finito agli arresti domiciliari per corruzione, si prodigava per sbloccare in favore dila pratica pendente di fronte al Comitato di gestione dell’Autorità portuale: la contropartita, secondo la Procura di Genova, ...

Roma, 7 maggio 2024 – “La pratica di tuo figlio è ok” diceva Giovanni Toti ad Aldo Spinelli , al quale in cambio chiedeva “una mano ” in vista delle elezioni. Sono alcune delle intercettazioni ritenute significative dagli inquirenti nell’inchiesta di ...

Sotto la lente le elezioni regionali liguri del 2020. Misure cautelati per altre 9 persone. Nei confronti di Paolo Emilio Signorini, Aldo Spinelli e Roberto Spinelli, il gip ha disposto il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e beni per ...

Tangentopoli Liguria, tutte le intercettazioni di Toti per chiedere soldi per le campagna elettorale: “Quando mi fai vedere la barca” - Tangentopoli Liguria, tutte le intercettazioni di toti per chiedere soldi per le campagna elettorale: “Quando mi fai vedere la barca” - [[(Video) Genova, il presidente toti lascia casa per andare in caserma]] Il governatore (per l’accusa) faceva presente di «aspettarsi conseguentemente una mano in vista delle elezioni». Ancora: «Il 17 ...