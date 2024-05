Fiumicino piange Mariuccio | un professore di vita

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 – Un’allegria contagiosa, una simpatia unica, una tenacia senza eguali: Mario Marcelli, conosciuto da tutti come, ci ha lasciato sabato 4 maggio: era stato ricoverato per un’emorragia interna, ma non ha superato la notte.si è spento all’età di 86 anni... a giugno ne avrebbe compiuti 87. Profondo è il vuoto che ha lasciato nella comunità locale e in tutti quelli che lo hanno conosciuto. Sì, perché Mario era un vero e proprio “scrigno” di storie: tane quelle che ha vissuto in prima persona, tante le cose che ha visto e tramandato con i suoi racconti. Chi eraMario Marcelli, nato a Roma il 20 giugno del 1937 in via Clelia , ha vissuto gli orrori della guerra quando era solo un bambino e quelli dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Ha iniziato a lavorare quando aveva 10 ...