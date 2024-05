Laura e Claudia tamponate e uccise in autostrada - assolto il conducente | Incapace di intendere e volere

Con la sua auto uccise Laura Amato e Claudia Turconi ferme al casello della A4 a Milano: assolto perché incapace di intendere - Con la sua auto uccise laura Amato e claudia Turconi ferme al casello della A4 a Milano: assolto perché incapace di intendere - laura Amato, 54 anni, e claudia Turconi, 59 anni, morte nello schianto. Lo ha deciso oggi, 7 maggio, nel processo con rito abbreviato il gup di Milano Tommaso Perna, che ha disposto, data la ...

Laura e Claudia, travolte e uccise al casello dell'A4: assolto il 39enne alla guida. «Soffre di psicosi paranoide» - laura e claudia, travolte e uccise al casello dell'A4: assolto il 39enne alla guida. «Soffre di psicosi paranoide» - laura Amato e claudia Turconi morirono il 18 febbraio dell'anno scorso, alle 2.30 del mattino, travolte da un'auto alla barriera autostradale Ghisolfa, sulla A4 Torino-Milano. A oltre un ...

Travolse e uccise due donne al casello dell’A4, automobilista assolto per vizio di mente - Travolse e uccise due donne al casello dell’A4, automobilista assolto per vizio di mente - L’uomo, un 39enne, è stato ritenuto incapace di intendere e di volere. Il gup ha disposto, data la pericolosità sociale dell'uomo, la misura di sicurezza in una Rems ...