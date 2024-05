Madre e figlio abbandonano un gatto dai bidoni davanti al canile - denunciati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 7 maggio 2024) La Spezia, 7 maggio 2024 –i propri gattial, denunciate tre persone. Nel breve arco di pochi giorni le telecamere poste a sorveglianza delcomunale spezzino hanno immortalato due episodi di abbandono di animali domestici. A farne le spese due gatti adulti i cui proprietari, decisi a non prendersene più cura, anziché suonare il campanello deled espletare le brevi procedure per affidarli al personale preposto, hanno preferito agire per le vie spicce, senza curarsi minimamente di che fine sarebbe toccata ai poveri animali. Nel primo caso,raggiungono in auto il piazzale antistante ilcomunale; ilscende con in mano un trasportino malconcio e, con fare furtivo, ...