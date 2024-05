Chi è Silvester Belt - il cantante della Lituania all’Eurovision 2024

(Di martedì 7 maggio 2024)è unche si è laureato in materie musicali a Londra, precisamente all’Università di Westminster. Dopo la laurea, è ritornato ine ha partecipato a un reality show intitolato Aš – superhitas, ottenendo il primo posto finale. Successivamente, si è fatto notare per la sua partecipazione aX Faktorius, versione lituana di X Factor. Ha firmato un contratto discografico con la casa OpenPlay nel 2023 e dopo qualche singolo ha partecipato a Eurovizija.LT, il processo di selezione inper decidere il rappresentante del paese. La sua canzone Luktelk, ha ottenuto tanti voti e conquistato le classifichenazione: per questa ragione,ha vinto la ...

La televisione pubblica lituana ha recentemente lanciato la sua prima edizione di Eurovizija.lt, durante i mesi di gennaio e febbraio 2024 . Si tratta di una sorta di Sanremo, una nuova e rinnovata finale nazionale per il paese baltico per ...

