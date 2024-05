Serie A - minuto di silenzio in Frosinone-Inter e non solo | il motivo

(Di martedì 7 maggio 2024) Nella prossima giornata diA che comprende, e non, ci sarà undi raccoglimento. Lo ha definito la FIGC per tutto il calcio italiano, dopo la strage di Casteldaccia. L’ANNUNCIO – Questo il comunicato della FIGC, che riguarda dalla trentaseiesima giornata diA in giù: “In memoria delle vittime del tragico incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia (PA), il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto undi raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l’o fine settimana, inclusi anticipi e posticipi”.A – CALENDARIO 36ª GIORNATAvenerdì 10 maggio ...

